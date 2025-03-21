Бундестаг сделал шаг к выделению 3 млрд евро на военную помощь Украине

Бюджетный комитет Бундестага одобрил выделение дополнительных 3 млрд евро на военную помощь Украине в 2025 году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau.
Как напоминает издание, в этом году Германия выделила 4 млрд евро на военную помощь Украине. Однако планируется дополнительно предусмотреть еще 3 млрд евро
Также комитет одобрил выделение почти 8,3 миллиарда евро на период с 2026 по 2029 год, что означает возможность заключения контрактов на поставки.
"Это правильное решение, которое посылает четкий сигнал Путину, нашим союзникам и Украине. На Германию можно положиться, и борьба Украины за свободу заслуживает нашей полной поддержки", - подчеркнул депутат от СДПГ Андреас Шварц.
Дополнительные средства на помощь Украине были запрошены Министерством обороны и Министерством иностранных дел Германии.
Напомним, ранее лидер ХДС Фридрих Мерц, который в будущем станет канцлером Германии, обещал, что Бундестаг выделит на помощь Украине в этом году еще 3 млрд евро.
Мерц допускал, что окончательное решение по поводу помощи Украине будет принято уже сегодня, 21 марта. Для этого необходимо, чтобы инициативу поддержали Бундестаг (парламент) и Бундесрат (представительство федеральных земель).
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