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Бундестаг сделал шаг к выделению 3 млрд евро на военную помощь Украине

Иллюстративное фото: в Бундестаге поддержали выделение 3 млрд евро на помощь Украине (bundestag.de)
Автор: Иван Носальский

Бюджетный комитет Бундестага одобрил выделение дополнительных 3 млрд евро на военную помощь Украине в 2025 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau.

Как напоминает издание, в этом году Германия выделила 4 млрд евро на военную помощь Украине. Однако планируется дополнительно предусмотреть еще 3 млрд евро

Также комитет одобрил выделение почти 8,3 миллиарда евро на период с 2026 по 2029 год, что означает возможность заключения контрактов на поставки.

"Это правильное решение, которое посылает четкий сигнал Путину, нашим союзникам и Украине. На Германию можно положиться, и борьба Украины за свободу заслуживает нашей полной поддержки", - подчеркнул депутат от СДПГ Андреас Шварц. 

Дополнительные средства на помощь Украине были запрошены Министерством обороны и Министерством иностранных дел Германии.

3 млрд евро для Украины

Напомним, ранее лидер ХДС Фридрих Мерц, который в будущем станет канцлером Германии, обещал, что Бундестаг выделит на помощь Украине в этом году еще 3 млрд евро.

Мерц допускал, что окончательное решение по поводу помощи Украине будет принято уже сегодня, 21 марта. Для этого необходимо, чтобы инициативу поддержали Бундестаг (парламент) и Бундесрат (представительство федеральных земель).

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