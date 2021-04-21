Бундестаг проведе слухання через загрозу нової агресії РФ проти України

Бундестаг (парламент Німеччини) 22 квітня проведе парламентські слухання на тему "Переміщення російських військ і наростаюча небезпека ескалації на Сході України". На них обговорять загрозу нового російського вторгнення в Україну.

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник.

Він відзначив важливість того, що політичний естеблішмент дослухався до закликів України запобігти новій російській інтервенції

"22 квітня Бундестаг проведе парламентські слухання на тему “Переміщення російських військ і наростаюча небезпека ескалації на Сході України", - написав Мельник.

Нагадаємо, у Росії заговорили про можливість широкомасштабної війни з Україною. Депутат Держдуми Російської Федерації, лідер КПРФ Геннадій Зюганов вважає, що потрібно воювати за Донбас. Він впевнений, що Україна нібито не в змозі вести сучасну війну.

Зазначимо, в сьогоднішньому посланні до Радфеду президент РФ Володимир Путін не згадував про Донбас.

Вчора у відеозверненні президент України Володимир Зеленський заявив, що українська армія готова до нападу. Втім, Україна, за його словами, не хоче війни.