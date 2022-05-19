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Бундестаг позбавив Шрьодера особливих прав. І закрив бюро колишнього канцлера

Фото: колишній канцлер Німеччини Герхард Шрьодер (wikimedia.org Olaf Kosinsky)
Автор: Олександр Мороз

Бюджетний комітет Бундестагу позбавив колишнього канцлера Герхарда Шрьодера деяких особливих прав. Санкції послідували у зв'язку з його підтримкою політики президента Росії Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на tagesspiegel.

Повідомляється, що також прийнято рішення закрити офіс колишнього канцлера. При цьому Шредер як і раніше має право на пенсію і особистий захист. Хоча коаліція ще планує скасувати пенсію у зв'язку з нанесенням шкоди міжнародній репутації Німеччини.

Шредер піддався жорсткій критиці за близькість до Путіна та посади в російських державних компаніях. Він займає керівні пости в трубопровідній компанії Nord Stream і "Роснафті".

Керівництво правлячої Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) навіть просило його вийти з партії через іміджеві ризики.

Нагадаємо, сьогодні Європейський парламент проголосував за санкції щодо Шредера. У резолюції йдеться, що він продовжує діяти в інтересах російських енергетичних компаній, таких як "Роснефть", в той час як інші колишні західні політики пішли з посад в російських компаніях.

До цього Міністерство фінансів Німеччини вирішило припинити фінансування офісу колишнього канцлера за його особисту багаторічну підтримку Путіна.

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ГерманияБундестагШредер