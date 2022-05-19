Бундестаг позбавив Шрьодера особливих прав. І закрив бюро колишнього канцлера

Бюджетний комітет Бундестагу позбавив колишнього канцлера Герхарда Шрьодера деяких особливих прав. Санкції послідували у зв'язку з його підтримкою політики президента Росії Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на tagesspiegel .

Повідомляється, що також прийнято рішення закрити офіс колишнього канцлера. При цьому Шредер як і раніше має право на пенсію і особистий захист. Хоча коаліція ще планує скасувати пенсію у зв'язку з нанесенням шкоди міжнародній репутації Німеччини.

Шредер піддався жорсткій критиці за близькість до Путіна та посади в російських державних компаніях. Він займає керівні пости в трубопровідній компанії Nord Stream і "Роснафті".

Керівництво правлячої Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) навіть просило його вийти з партії через іміджеві ризики.