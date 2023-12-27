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Было требованием МВФ. Украина утвердила Национальную стратегию доходов до 2030 года

Архивное фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Правительство Украины сегодня, 27 декабря, утвердило Национальную стратегию доходов на 2024-2030 годы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

"Сегодня выполняем один из структурных маяков программы сотрудничества с МВФ - утверждаем Национальную стратегию доходов на 2024-2030 годы", - говорится в заявлении.

По словам Шмыгаля, ее целью является усиление фискальной способности государства, адаптация налогового и таможенного законодательства к стандартам ЕС, создание стимулов для послевоенного восстановления и экономического роста.

Что еще изменится

Шмыгаль добавил, что в сфере налогового администрирования - это добропорядочность налоговиков, повышение доверия граждан к ГНС, рост эффективности управления рисками, автоматизация процессов. 

"В таможенной сфере - это последовательная борьба с коррупцией, четкое взаимодействие с бизнесом на основе понятных алгоритмов, новые цифровые решения для таможенной службы", - добавил глава правительства.

Меморандум с МВФ

Напомним, Совет директоров МВФ 11 декабря одобрил второй пересмотр программы EFF из Украины и выделил транш на 900 млн долларов по программе на 2023-2027 годы.

МВФ также обнародовал обновленный меморандум, содержащий добровольные обязательства властей страны предпринять определенные шаги.

Меморандум с МВФ подписали президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль, министр финансов Сергей Марченко и глава НБУ Андрей Пышный.

Согласно меморандуму, Украина обязалась разработать дорожную карту для обеспечения более прозрачного и эффективного управления государственными инвестициями до конца декабря 2023 года.

Подробнее о решении МВФ читайте в материале РБК-Украина "Транш, реформы и новые условия. О чем Украина договорилась с МВФ на 2024 год".

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