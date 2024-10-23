Было отставание в начале лета. Гаврилюк рассказал о прогрессе в чешской инициативе

"Прогресс есть. Мы благодарны правительству Чехии за данную инициативу, потому что они взялись и организовали ряд стран Европы по привлечению средств, проведению поиска и закупки номенклатуры боеприпасов, которые нам на сегодня необходимы - это в основном боеприпасы 155-го калибра. На сегодняшний день все поставки идут согласно плану в полном объеме", - заявил Гаврилюк.

По словам первого заместителя министра обороны, в начале лета было незначительное отставание, но сейчас уже все выровнялось и идет согласно графику.

В частности он добавил, что Чехия поддерживает Украину и за пределами вышеупомянутой инициативы. Речь идет об артиллерийских снарядах других калибров.

Чешская инициатива

В этом году Чехия обнаружила значительные запасы снарядов для Украины в странах, которые не являются членами Европейского Союза. Однако для осуществления их закупки было необходимо финансовое содействие со стороны международных партнеров.

Ряд государств выделил средства на приобретение этих боеприпасов, и уже 25 июня поступила информация о прибытии первой партии снарядов в Украину. В июле премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подтвердил эту информацию и заявил о поступлении 50 тысяч снарядов, часть из которых уже на тот момент использовалась в боевых действиях на передовой.