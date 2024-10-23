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Было отставание в начале лета. Гаврилюк рассказал о прогрессе в чешской инициативе

Фото: Иван Гаврилюк, первый заместитель председателя Министерства обороны генерал-лейтенант (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин, Ульяна Безпалько

Поставки артиллерийских снарядов, в рамках чешской инициативы, идут согласно плану. Впрочем, в начале лета было незначительное отставание.

Об этом рассказал первый заместитель главы Министерства обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк в блиц-интервью РБК-Украина.

"Прогресс есть. Мы благодарны правительству Чехии за данную инициативу, потому что они взялись и организовали ряд стран Европы по привлечению средств, проведению поиска и закупки номенклатуры боеприпасов, которые нам на сегодня необходимы - это в основном боеприпасы 155-го калибра. На сегодняшний день все поставки идут согласно плану в полном объеме", - заявил Гаврилюк. 

По словам первого заместителя министра обороны, в начале лета было незначительное отставание, но сейчас уже все выровнялось и идет согласно графику. 

В частности он добавил, что Чехия поддерживает Украину и за пределами вышеупомянутой инициативы. Речь идет об артиллерийских снарядах других калибров. 

Чешская инициатива

В этом году Чехия обнаружила значительные запасы снарядов для Украины в странах, которые не являются членами Европейского Союза. Однако для осуществления их закупки было необходимо финансовое содействие со стороны международных партнеров.

Ряд государств выделил средства на приобретение этих боеприпасов, и уже 25 июня поступила информация о прибытии первой партии снарядов в Украину. В июле премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подтвердил эту информацию и заявил о поступлении 50 тысяч снарядов, часть из которых уже на тот момент использовалась в боевых действиях на передовой.

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