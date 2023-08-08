Был согласован с Путиным. Данилов раскрыл замысел бунта Пригожина

"Сегодня уже можно сказать, что это была спецоперация, которая была согласована с Путиным для выявления тех генералов, которые были не совсем настроены по отношению к Путину и к его окружению", - заявил Данилов.

По его словам, уже есть понимание того, сколько генералов было задействовано в подготовке мятежа. Данилов заявил, что в настоящее время часть из них находится за решеткой и отстранена от своих обязанностей.

"И мы считаем, что это будет уже осенью-зимой этого года, потому что количество людей, уже понимающих, куда их завел Путин, с каждым днем становится все больше и больше", - подчеркнул он.

Секретарь СНБО считает, что в ближайшее время "разногласия" в России будут набирать обороты.

Наемники ЧВК "Вагнера" в Беларуси

После неудачного мятежа основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина в РФ часть его боевиков прибыла в Беларусь. Они располагаются в палаточном городке.

Сейчас там находится более 3,5 тысяч "вагнеровцев". 20 июля стало известно, что белорусские спецназовцы и наемники проведут совместные учения.

Украинские пограничники отмечают, что пока боевики в Беларуси не представляют угрозы для Украины, но не исключаются провокации.

Недавно премьер Польши заявил, что РФ и Белоруссия направили в Сувальский коридор сотню боевиков "Вагнера". Эта территория соединяет Польшу с Литвой и другими балтийскими странами и отделяет Калининградскую область России от Беларуси.

Добавим также, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и президент Литвы Гитанас Науседа считают, чтонаходящиеся в Беларуси наемники ЧВК "Вагнера" могут осуществлять провокации на границе стран НАТО.

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