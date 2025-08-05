"Была уверена, что медаль будет моей". Магучих вспомнила триумф на Олимпиаде в Париже год назад (видео)

Воспоминания чемпионки

"Ровно год назад я получила свое первое олимпийское золото в Париже. Всегда вспоминаю этот день с невероятно теплыми воспоминаниями, поскольку именно тогда я знала и была уверена, что медаль будет моей и иначе быть не может", - вспомнила Магучих.

По ее словам, день финала остался в памяти до мелочей. Она отметила, что эмоциональное напряжение скрывалось за улыбкой, а победа принесла огромное облегчение.

"Я помню все. От напряжения, которое часто скрываю за улыбкой, до облегчения, что мечта, которой живет абсолютно каждый спортсмен, сбылась именно в этот момент. Мгновение, которое запоминаешь не только ты, но и вся твоя страна", - добавила легкоатлетка.

Спортсменка также поблагодарила всех, кто был рядом на пути к "золоту".

"Спасибо каждому, кто шел со мной к этой медали и продолжает это делать сейчас", - подытожила она.

Напомним, Ярослава Магучих стала олимпийской чемпионкой в Париже, завоевав первую золотую медаль в своей карьере на главном спортивном форуме планеты. Бронзовую награду в олимпийском финале завоевала еще одна украинская спортсменка - Ирина Геращенко.

Ярослава Магучих торжествовала в столице Франции (фото: facebook.com/EuropeanAthletics)

Как проходил финал в Париже

Атлетки начали выступление с высоты 1,86 м. Магучих решила пропустить этот рубеж, а Геращенко непринужденно покорила высоту с первой попытки. На высоте 1,91 м уже обе украинки выступили уверенно, а затем хладнокровно взяли 1,95 м.

Перед высотой 1,98 м круг претенденток на медали сузился. Первой этот рубеж покорила австралийка Никола Олислагерс, а дальше к ней с первой попытки присоединилась Магучих. В то же время Геращенко с австралийкой Элеанор Паттерсон, хоть и не прошли дальше, но разделили "бронзу".

Следующей высотой стали 2.00 м. Украинская атлетка покорила рубеж с первого раза. После чего австралийская спортсменка закрутила интригу до максимума - провалила первые две попытки, а на третьей подняла планку до 2.02 м.

Олислагерс не смогла покорить эту высоту, поэтому Магучих автоматически стала чемпионкой.

Итоговые результаты:

1. Ярослава Магучих (Украина) - 2,00 м

2. Никола Олислагерс (Австралия) - 2,00 м

3. Ирина Геращенко (Украина) - 1,95 м

3. Элеанор Паттерсон (Австралия) - 1,95 м