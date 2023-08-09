RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Была имитация пусков. В Воздушных силах раскрыли детали последней тревоги

Фото: в Воздушных силах раскрыли детали последней тревоги (wikipedia.org)
Автор: Иван Носальский

Россияне во время последней масштабной воздушной тревоги сымитировали пуски по Украине гиперзвуковых ракет "Кинжал".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Собственно, почему поднялось это информационное напряжение. Потому что была "засечка" в районе северных областей. Соответственно многие телеграммы-каналы начали писать, что движутся ракеты "Кинжал" в сторону Винницкой области и так далее", - рассказал Игнат. 

По его словам, "засечка" со скоростью 7500 км в час - это характерный маркер того, что россияне могли запустить гиперзвуковую ракету. Подобные "засечки" были и накануне Дня Воздушных сил, но тогда оккупанты действительно провели запуск реальных ракет и нескольких имитационных. 

"Имитационные - то есть работают вражеские средства РЭБ и создаются такие ложные "засечки". Информации о взрывах или прилетах на территории Украины нет", - объяснил он. 

Масштабная воздушная тревога

Напомним, в Украине сегодня, 9 августа, уже дважды объявляли масштабную воздушную тревогу. Она была связана со взлетом российских истребителей МиГ-31К, которые могут быть носителями гиперзвуковых ракет "Кинжал". 

Во время последней тревоги мониторинговые каналы писали, что россияне провели пуски ракет. 

По состоянию на данный момент у Украины есть только два типа зенитных ракетных комплексов, которые способны сбивать такие ракеты - Patriot и SAMP/T. 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Воздушные силы УкраиныВойна России против Украинывоздушная тревогаракетный удар