Была имитация пусков. В Воздушных силах раскрыли детали последней тревоги

"Собственно, почему поднялось это информационное напряжение. Потому что была "засечка" в районе северных областей. Соответственно многие телеграммы-каналы начали писать, что движутся ракеты "Кинжал" в сторону Винницкой области и так далее", - рассказал Игнат.

По его словам, "засечка" со скоростью 7500 км в час - это характерный маркер того, что россияне могли запустить гиперзвуковую ракету. Подобные "засечки" были и накануне Дня Воздушных сил, но тогда оккупанты действительно провели запуск реальных ракет и нескольких имитационных.

"Имитационные - то есть работают вражеские средства РЭБ и создаются такие ложные "засечки". Информации о взрывах или прилетах на территории Украины нет", - объяснил он.

Масштабная воздушная тревога

Напомним, в Украине сегодня, 9 августа, уже дважды объявляли масштабную воздушную тревогу. Она была связана со взлетом российских истребителей МиГ-31К, которые могут быть носителями гиперзвуковых ракет "Кинжал".

Во время последней тревоги мониторинговые каналы писали, что россияне провели пуски ракет.

По состоянию на данный момент у Украины есть только два типа зенитных ракетных комплексов, которые способны сбивать такие ракеты - Patriot и SAMP/T.