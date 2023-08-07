RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Была эпилепсия. Прокуратура расследует смерть украинского мобилизованного

Фото: прокуратура расследует смерть украинского мобилизованного (facebook.com/NGUmainpage)
Автор: Иван Носальский

Украинский мобилизованный, у которого были проблемы со здоровьем, умер в военной части. Правоохранители начали расследование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Специализированную прокуратуру в сфере обороны Юга в Facebook.

Правоохранители отмечают, что проводят расследование смерти жителя поселка Ширяево Одесской области в день прибытия в военную часть. Он был мобилизирован с проблемами со здоровьем. 

"В ходе досудебного расследования следователи проверяют законность призыва на военную службу гражданина с учетом состояния его здоровья", - рассказали в прокуратуре. 

Также силовики хотят проверить обстоятельства предоставления медицинской помощи мобилизованному после приступа эпилепсии. 

В свою очередь глава Одесской ОВА Олег Кипер пообещал, что всех виновных должны наказать, но для этого необходимо дождаться официальных результатов следствия и оценки действий чиновников Березовского территориального центра комплектации. 

Что предшествовало

Напомним, несколько дней назад одесские СМИ начали писать о смерти мобилизованного из поселка Ширяево, который был "инвалидом детства с эпилепсией". 

Позже в комментарии изданию "Интент" начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк объяснила, что у ТЦК были документы, которые свидетельствовали о том, что мужчина здоров и пригоден к службе. Их предоставила больница, где он проходил медкомиссию. 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Призыв в армиюВойна России против УкраиныМобилизация в УкраинеЭпилепсия