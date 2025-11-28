Россия усиливает влияние в системе образования КНДР

Северная Корея приняла решение включить русский язык в список обязательных предметов, начиная с четвертого класса. Такое расширение учебной программы сопровождается активным ростом двусторонних образовательных инициатив.

По данным российской стороны, в КНДР русский язык изучают около шести сотен человек, что выводит его в тройку наиболее востребованных иностранных языков в стране.

Образовательный обмен и совместные проекты

Российские школы и университеты также увеличивают интерес к корейскому языку: по информации Москвы, его изучают три тысячи школьников и около трехсот студентов.

В прошлом году 96 граждан КНДР поступили в российские вузы, а еще 29 северокорейцев начали обучение на геологических курсах в России.

Сотрудничество двух стран охватывает банковскую сферу, энергетику, медицину и геологию.

В КНДР продолжается строительство центра, который будет предоставлять русскоязычное обучение на базе университета Ким Чхоль Джу.

Углубление связей после начала войны против Украины

Авторитетные источники подчеркивают, что партнерство двух режимов усилилось после вторжения России в Украину. Пхеньян предоставляет Москве вооружение и направляет своих военных для участия в операциях и разминирования территорий в районе Курской области. Летом 2025 года поток россиян на курорты КНДР вырос благодаря прямым авиарейсам, открытым российскими авиакомпаниями.