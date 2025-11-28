Буквы разные писать тонким перышком в тетрадь: КНДР вводит в школы русский язык

Северная Корея расширяет гуманитарное сотрудничество с Россией и делает русский язык обязательным школьным предметом, что усиливает культурную и образовательную интеграцию двух стран.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Politico.
Северная Корея приняла решение включить русский язык в список обязательных предметов, начиная с четвертого класса. Такое расширение учебной программы сопровождается активным ростом двусторонних образовательных инициатив.
По данным российской стороны, в КНДР русский язык изучают около шести сотен человек, что выводит его в тройку наиболее востребованных иностранных языков в стране.
Российские школы и университеты также увеличивают интерес к корейскому языку: по информации Москвы, его изучают три тысячи школьников и около трехсот студентов.
В прошлом году 96 граждан КНДР поступили в российские вузы, а еще 29 северокорейцев начали обучение на геологических курсах в России.
Сотрудничество двух стран охватывает банковскую сферу, энергетику, медицину и геологию.
В КНДР продолжается строительство центра, который будет предоставлять русскоязычное обучение на базе университета Ким Чхоль Джу.
Авторитетные источники подчеркивают, что партнерство двух режимов усилилось после вторжения России в Украину. Пхеньян предоставляет Москве вооружение и направляет своих военных для участия в операциях и разминирования территорий в районе Курской области. Летом 2025 года поток россиян на курорты КНДР вырос благодаря прямым авиарейсам, открытым российскими авиакомпаниями.
Напоминаем, что Кремль сообщил о передаче личного послания Путину для Ким Чен Ына. Во время встречи с главой МИД КНДР Чхве Сон Хуем российский лидер через дипломата заверил северокорейского диктатора, что развитие двустороннего сотрудничества движется в соответствии с намеченными договоренностями.
Отметим, что Северная Корея фактически исчерпала запасы артиллерийских боеприпасов, которые ранее направлялись России, однако одновременно нарастила выпуск FPV-дронов, переходя к массовому производству этих систем для дальнейшего военного сотрудничества.