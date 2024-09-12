ua en ru
Чт, 12 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Мукачево мужчина ударил сотрудника ТЦК бутылкой по голове: реакция военных

Четверг 12 сентября 2024 21:29
UA EN RU
В Мукачево мужчина ударил сотрудника ТЦК бутылкой по голове: реакция военных Иллюстративное фото: сотрудника ТЦК ударили бутылкой по голове в Мукачево 12 сентября (facebook.com/CherkasyTCK)
Автор: Наталья Кава

В Мукачево мужчина ударил бутылкой по голове сотрудника ТЦК. Его задержали, а военного госпитализировали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Закарпатского ОТЦК и СП.

Что предшествовало

В четверг, 12 сентября, в соцсетях появилось видео, на котором военнослужащие задерживают мужчину возле спортивной площадки в городе Мукачево.

Это сняли прохожие.

Объяснение Закарпатского ОТЦК

Как уточнили в ведомстве, происшествие произошло возле Мукачевского РТЦК и СП. Там действительно был задержан мужчина. Однако опубликованная видеозапись не отражает всех обстоятельств событий, предшествовавших задержанию.

Отмечается, что инцидент произошел около 15:30 - агрессивно настроенный гражданин, которого видно на видео, подошел к входной двери Мукачевского РТЦК и СП и постучал в них.

«Находясь в суточном наряде военнослужащий открыл дверь. В это же время, визитер неожиданно ударил военнослужащего стеклянной бутылкой по голове и пытался убежать», - говорится в сообщении.

В ответ на такие действия группа военнослужащих из состава суточного наряда Мукачевского РТЦК и СП мгновенно отреагировали на акт агрессии и задержала нападающего. К нему была применена сила, чтобы он не убежал до прибытия полиции.

В Закарпатском ОТЦК отмечают, что действия военных были адекватными, быстрыми и решительными, поскольку ситуация требовала немедленного реагирования поведение молодого человека. Нападающий был передан наряду патрульной полиции. Военнослужащий госпитализирован в больницу где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Сейчас переводится проверка обстоятельств инцидента, а полиция выясняет обстоятельства происшествия. По факту нападения на военнослужащего начато служебное расследование.

Скандалы с участием ТЦК

На днях в сети заявили, что якобы сотрудник ТЦК в Одессе "набросился" на женщину. Однако в военкомате отрицают эту информацию.

А в Харькове сотрудник ТЦК избил мужчину, по этому факту будет проведено служебное расследование.

В то же время, работникам ТЦК дали разрешение стрелять на поражение. Что об этом говорит юрист и насколько это законно - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТЦК Полицейские
NEWS
США планируют корректировать свою позицию по вооружению, которое предоставляют Украине, - Блинкен
США планируют корректировать свою позицию по вооружению, которое предоставляют Украине, - Блинкен
DAILY
Осень президентов. Три вызова для Украины и Зеленского на фоне выборов в США
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Осень президентов. Три вызова для Украины и Зеленского на фоне выборов в США