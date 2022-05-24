RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

На Буковині прикордонники завадили вивезенню з України чималої партії бурштинових виробів

Фото: на Буковині у громадянина Туреччини знайшли вироби з бурштину (t.me/DPSUkr)
Автор: Роман Мирончук

Сьогодні, 23 травня, на Буковині в пункті пропуску "Порубне" прикордонники разом зі службою митниці виявили у громадянина Туреччини 58 упаковок виробів з бурштину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

"Загальна вага вилучених пакетів становить понад 60 кг", - йдеться в повідомленні.

На Буковині затримали громадянина Туреччини з виробами з бурштину (фото: t.me/DPSUkr)

Нагадаємо, під Рівним зіткнення "копачів" бурштину і СБУ закінчилися стріляниною. Поранення отримали 5 цивільних, після чого ДБР почало перевірку правомірності дій силовиків.

Ми також писали про те, що прикордонники затримали шпигунку РФ, яка намагалася потрапити в Україну під виглядом паломниці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
БуковинаГосударственная пограничная служба