На Буковині прикордонники завадили вивезенню з України чималої партії бурштинових виробів

Сьогодні, 23 травня, на Буковині в пункті пропуску "Порубне" прикордонники разом зі службою митниці виявили у громадянина Туреччини 58 упаковок виробів з бурштину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу .

На Буковині затримали громадянина Туреччини з виробами з бурштину (фото: t.me/DPSUkr)

Нагадаємо, під Рівним зіткнення "копачів" бурштину і СБУ закінчилися стріляниною. Поранення отримали 5 цивільних, після чого ДБР почало перевірку правомірності дій силовиків.

Ми також писали про те, що прикордонники затримали шпигунку РФ, яка намагалася потрапити в Україну під виглядом паломниці.

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