ru ua
Чт, 19 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Прикордонники затримали шпигунку РФ, яка намагалася потрапити в Україну під виглядом паломниці

Новость на русском →
Україна, Четвер 19 травня 2022 13:34
Прикордонники затримали шпигунку РФ, яка намагалася потрапити в Україну під виглядом паломниці Фото: ДПСУ затримала шпигунку РФ (t.me/DPSUkr)
Автор: Наталія Гурковська

Прикордонники затримали росіянку, яка під виглядом паломниці Свято-Успенської Почаївської лаври намагалася потрапити до України. Жінка відмовилася пред'являти паспорт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДПСУ.

"Прикордонники затримали росіянку, яка не хотіла надавати свій паспорт на перевірку. Натомість надала посвідку на проживання у одній з країн ЄС", - розповіли в відомстві.

При собі жінка мала картку паломника Свято-Успенської Почаївської лаври (Тернопільська область), а в телефоні громадянки прикордонники виявили листування антиукраїнського характеру.

"Тепер "відмолювати гріхи" за своїх співвітчизників їй доведеться в СБУ, куди її передали", - додали в ДПСУ.

Як повідомлялося, у середу, 18 травня, контрабандист за кермом автомобіля наїхав на прикордонний загін, внаслідок чого одного з військовослужбовців було травмовано.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Государственная пограничная служба
NEWS
Є вибір. Данілов розповів, що чекає на людей на Донбасі після звільнення
Є вибір. Данілов розповів, що чекає на людей на Донбасі після звільнення
DAILY
Ембарго на паузі. Чому Європа все ще купує у Росії нафту та газ
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Ембарго на паузі. Чому Європа все ще купує у Росії нафту та газ