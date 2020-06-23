ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На Буковині від негоди потерпають вже 11 населених пунктів

Новини » Надзвичайні події     23.06.2020 - 23:22
На Буковині від негоди потерпають вже 11 населених пунктів
Фото: підтоплення будинку на Буковині (cv.dsns.gov.ua)

Із будинків у зоні небезпеки відселили людей

У Чернівецькій області від негоди постраждали вже 11 населених пунктів. Рятувальники відселили із будинків у зоні стихії 68 людей.

Про це повідомляє Держслужба України із надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що буковинські рятувальники врятували із зони лиха 29 громадян та ще 25 евакуювали. На ліквідацію наслідки негоди направили більше сотні працівників ДСНС та 19 спеціальних машин.

В облуправлінні ДСНС Чернівецької області уточнили, що від повноводдя у річці Черемош було зруйновано тіло дамби в місті Вижниця. Рятувальники намагаються укріпити розмиті річкою береги. Місто вдалося врятувати від підтоплень.

А от поблизу с. Банилів того ж Вижницького району внаслідок пориву дамби від підтоплень не врятувалися 18 домогосподарств та 10 домогосподарств у селі Слобода Банилів. Врятовано 13 людей.

У селі Бісків підтопило три господарства, рятувальникам довелося відкачувати воду. А на хуторі Білий Потік цього ж району внаслідок опадів стався зсув ґрунту, брудом накрило один двір. Господарі при цьому не постраждали.

Нагадаємо, рятувальники попередили, що 24 червня негода у Чернівецькій області продовжить вирувати, у річці Прут очікується підйом рівня води, через що може затопити 8 сіл.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Виталия Мазур

Теги Новини України ГідрометцентрподтоплениеЧерновицкая область
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся