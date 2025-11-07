ua en ru
Пт, 07 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

В Буковеле произошел крупный пожар: вспыхнул элитный отель (видео)

Украина, Пятница 07 ноября 2025 16:58
UA EN RU
В Буковеле произошел крупный пожар: вспыхнул элитный отель (видео) Иллюстративное фото: ведется ликвидация пожара, причины устанавливаются (Getty Images)
Автор: Антон Корж, Юлия Акимова

В Буковеле в Ивано-Франковской области днем 7 ноября произошел крупный пожар, дым над курортом был виден за сотни метров от места пожара. Предварительно, вспыхнул элитный отель Premium Club SPA.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

По предварительным данным, вспыхнул элитный отель Premium Club SPA. Пожар начался на крыше и быстро распространился на номера на верхних этажах отеля. На место уже прибыли пожарные. Ведется ликвидация последствий. Источники сообщили, что обошлось без пострадавших, причину возгорания пытаются установить.

В сети тем временем опубликовали видео горящего заведения. Видно сильное задымление и пламя - им охвачена почти вся крыша и верхние этажи здания. Местные каналы пишут также, что пожар настолько сильный, что шансы на то, что отель не понесет значительных убытков, довольно малы.

Premium Club SPA расположен не в самом Буковеле, а поблизости - на территории села Поляница. Он имеет около 80 номеров, но две главные особенности, за которые отель довольно популярен - это две зоны бассейнов и большой SPA-центр.

Напомним, что днем 6 ноября Ивано-Франковске произошел взрыв в офисном помещении. Причиной стала зарядная станция, которая взорвалась во время работы. Два человека получили травмы, их эвакуировали спасатели, они же потушили пожар, который начался после взрыва.

Также в ночь на 1 ноября в селе Каменка на Житомирщине произошел масштабный пожар в частном доме. Огонь унес жизни двух женщин, еще двух человек госпитализировали с травмами и отравлением угарным газом.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ивано-Франковская область Пожар Буковель
Новости
УЗ-3000 по бесплатным перевозкам. Свириденко назвала дату запуска
УЗ-3000 по бесплатным перевозкам. Свириденко назвала дату запуска
Аналитика
Новые КАБы, "Искандеры" и дроны. Как Россия совершенствует арсенал террора против Украины
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Новые КАБы, "Искандеры" и дроны. Как Россия совершенствует арсенал террора против Украины