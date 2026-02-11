Букет роз по цене смартфона: сколько стоят цветы в Киеве и кто рекордсмен

Накануне Дня влюбленных стоимость популярных цветов в Киеве пошла вверх. Пока голландская роза держит марку по качеству, украинские производители сталкиваются с проблемами из-за перебоев с электричеством, что напрямую влияет на ассортимент и цены.
РБК-Украина рассказывает, сколько стоят цветы в Киеве накануне Дня св. Валентина.
Читайте также: Не цветы и не конфеты: что на самом деле украинцы хотят получить на День святого Валентина
Главное:
В крупных сетях, таких как "Украфлора", цены на розы стартуют от 69 гривен за штуку, в "Камелии" - от 100 гривен, кустовые розы стоят 150-180 гривен за веточку. Причем среди предложений много представлено цветов из Эквадора.
"Голладская роза держится в цене - 150 гривен за штуку. Цены на украинские сорта колеблются от 70 до 90 гривен. Однако украинские розы сейчас не очень хотим закупать: генераторы в теплицах не справляются, бывает, что цветы нам привозят уже перемерзшие - больше двух дней они не стоят", - рассказали в комментарии РБК-Украина в одном из столичных цветочных магазинов розничной продажи.
"Украфлора" продает тюльпаны по цене от 37 гривен за штуку, в частности речь идет о сортах с мелким цветком, типа как Purple prince. Сорта с более крупным цветком Strong Gold стоят от 51 гривны. Элитные махровые сорта продают по цене 75-80 гривен за штуку.
В подземных переходах и в не сетевых магазинах тюльпаны в среднем стоят по 65 гривен за штуку.
"Тюльпаны сейчас у нас по 65 гривен, такая цена будет держаться уже до Дня влюбленных, упадет ли после праздника - пока трудно сказать", - рассказали в цветочном магазине.
Добавим также, что ряд магазинов предлагает сразу букеты, например композиция из 25 тюльпанов со скидкой 25% стоит 1799 гривен.
Стоимость букетов из тюльпанов в сети flowers.ua (скриншот)
Больше всего за последний период подскочили цены на эустомы, даже несмотря на то, что это не самый популярный цветок на День Валентина.
"Если раньше у нас эустома не поднималась выше 180 гривен за веточку, то сейчас это уже закупочная цена, а для продажи вынуждены выставить 200 гривен. Почему так подскочила цена на этот цвет - не понятно", - рассказала продавец цветочного магазина.
Цены на цветы:
Стоимость композиций зависит от цветов, которые входят в ее состав, и размера букета. В среднем цены стартуют от 1500 гривен и могут достигать более 10 тысяч, что равнозначно цене некоторых смартфонов.
Цены на букеты в сети "Камелия" (скриншот)
Букет из 101 розы стоит в среднем от 10 тысяч гривен, однако эквадорскую красную розу можно найти и за 7 тысяч гривен. Также ряд магазинов предлагает скидку, если букет на День Валентина заказывать заранее.
Цены на букеты из 101 тюльпана колеблются от 3700 до 7100 гривен, в зависимости от сорта.
Стоимость букетов в "Украфлоре" (скриншот)
Читайте также, что в Украине растут цены на продукты питания не только из-за обесточивания, но и подорожания логистики и роста расходов бизнеса. При этом на разную группу товаров блэкауты влияют по-разному, больше всего дорожает молочка из-за особенностей производства.
Ранее мы писали о том, что по словам аналитика УКАБ Максима Гопки, ситуация с импортными фруктами пока остается относительно стабильной, однако в дальнейшем все будет зависеть от количества и частоты обесточиваний.