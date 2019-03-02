"Бухарестська дев'ятка" заявила про загрозу РФ в Чорному і Балтійському морях

На саміті B9 Кримський міст назвали геополітичним інструментом Росії

На сегодня существует угроза со стороны России в Черном и Балтийском морях. Об этом говорится в документе по итогам саммита "Бухарестской девятки", передает РБК-Украина со ссылкой на румынское агентство Actmedia.

Отметим, в "Бухарестскую девятку" входят посткоммунистические страны Восточной Европы - Румыния, Болгария, Чехия, Венгрия, Словакия, Польша, Эстония, Латвия и Литва. На саммите, приуроченном к 70-й годовщине основания НАТО, в словацком Кошице приняли декларацию, в которой говорится о важности присутствия НАТО на пространстве от Балтики до Черного моря.

Кроме того, B9 одобрила военное присутствие в Европе США и Канады. Особую обеспокоенность на саммите выразили в связи с ситуацией в Украине и напряженностью в районе Азовского моря.

"Это еще одно проявление несоблюдения Россией международного права, ее модели конфронтационного поведения и использования военных и невоенных действий, таких как строительство Крымского для достижения своих геополитических целей. Все это требует более последовательного и стратегического подхода со стороны Альянса", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее сообщалось, что Евросоюз готовится к попыткам вмешательства России в выборы в Европарламент.

На этой неделе президент Украины Петр Порошенко назвал вполне реальной угрозу полномасштабной войны с РФ.