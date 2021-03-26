У Бухаресті стихійний протест працівників метрополітену. Рух поїздів перекрито

Сьогодні, 26 березня, у Бухаресті (Румунія) проходить стихійний протест членів профспілки працівників метрополітену USLM. Демонстранти заблокували столичне метро, порушивши роботу громадського транспорту в місті.

Як повідомляється, протест відбувся на наступний день після того, як керівництво оператора метро Metrorex дало крайній термін до 2 квітня для закриття підземних комерційних приміщень, якими управляє компанія профспілки.

Протестувальники зайняли колії на станції Piata Unirii в центрі Бухареста, перекривши поїздам рух.

"Так званий стихійний протест насправді є профспілковою акцією, під час якої представники USLM відмовлялися від будь-яких спроб діалогу з керівництвом Metrorex. Хоча члени профспілки натякали, що у них є список запитів", - заявив оператор метро Бухареста Metrorex.

Міністр транспорту Каталін Друла заявила, що цей протест у місті проходить незаконно.

"Незаконні дії порушують життя цілого міста. Коли інтереси мафії під загрозою, купка людей вживає заходів, щоб зберегти привілеї та синекури... Чесні працівники метро сьогодні вранці з'явилися на роботі, заради пасажирів" - сказала вона.

Тим часом мер Бухареста Нікусор Дан оголосив, що STB - компанія, що керує мережею автобусів, трамваїв та тролейбусів у Бухаресті, збільшила свою транспортну спроможність у п'ятницю, "щоб пересування жителів Бухаресту якомога менше постраждало".