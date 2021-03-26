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В Індії відновилися масові протести. Мітингувальники блокують роботу транспорту

Новость на русском → Нью-Делі, П'ятниця 26 березня 2021 08:50
В Індії відновилися масові протести. Мітингувальники блокують роботу транспорту Фото: протести в Індії (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

В Індії фермери протестують проти нових законів про сільське господарство. Мітингувальники заявили про блокування низки залізних і автомобільних доріг по всій країні.

Про це повідомляє телеканал NDTV.

Протест почався рано вранці і, як планують протестувальники, буде до самого вечора. Фермери заблокують дороги в різних місцях. Робота ринків і транспорту також буде зупинена під час "Бхарат бандх".

За інформацією телеканалу, фермери вже почали перекривати шосе, що ведуть в Нью-Делі. У той же час представники Всеіндійської конфедерації торговців повідомили, що ринки не будуть закриватися.

Тисячі представників об'єднань фермерів і селян з кінця листопада минулого року проводять акції протесту в околицях округу Делі, вимагаючи скасувати нові закони про сільське господарство.

Протестувальники вважають, що ці закони дають велику владу перекупникам, а також призведуть до скасування гарантованої мінімальної закупівельної ціни на сільгосппродукцію.

Нагадаємо, раніше в Індії масові протести фермерів переросли у заворушення в Делі. Протестувальники влаштували сутички з силовиками, в ході яких був застосований сльозогінний газ і водомети.

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