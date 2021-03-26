В Індії відновилися масові протести. Мітингувальники блокують роботу транспорту

В Індії фермери протестують проти нових законів про сільське господарство. Мітингувальники заявили про блокування низки залізних і автомобільних доріг по всій країні.

Протест почався рано вранці і, як планують протестувальники, буде до самого вечора. Фермери заблокують дороги в різних місцях. Робота ринків і транспорту також буде зупинена під час "Бхарат бандх".

За інформацією телеканалу, фермери вже почали перекривати шосе, що ведуть в Нью-Делі. У той же час представники Всеіндійської конфедерації торговців повідомили, що ринки не будуть закриватися.

Тисячі представників об'єднань фермерів і селян з кінця листопада минулого року проводять акції протесту в околицях округу Делі, вимагаючи скасувати нові закони про сільське господарство.

Протестувальники вважають, що ці закони дають велику владу перекупникам, а також призведуть до скасування гарантованої мінімальної закупівельної ціни на сільгосппродукцію.