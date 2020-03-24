Буффон вирішив продовжити контракт з "Ювентусом" ще на рік

Воротар Джанлуїджі Буффон погодився продовжити контракт з туринським "Ювентусом" до літа 2021 року. Про це повідомляє Tuttosport.

Поточна угода голкіпера розрахована до кінця поточного сезону, але Буффон впевнений, що як і раніше може допомогти команді і на полі, і в роздягальні.

У нинішньому сезоні 42-річний воротар провів 11 поєдинків у футболці "Юве", пропустивши дев'ять голів і три матчі відігравши на нуль.

Буффон перейшов в "Ювентус" з "Парми" влітку 2001 року. У 2018 році він покинув туринський клуб і в статусі вільного агента перейшов в ПСЖ. За рік голкіпер повернувся до складу "Юве".

Також угоду з туринським клубом найближчим часом повинні продовжити Джорджо К'єлліні і Блез Матюїді. Капітан "старої синьйори" К'єлліні пропустив більшу частину сезону-2019/2020 з-за розриву хрестоподібних зв'язок. У Матюїді недавно діагностували коронавірус.

У зв'язку з пандемією розіграш італійської Серії А тимчасово призупинено. "Ювентус" пішов на перерву в ролі лідера чемпіонату.