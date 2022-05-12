Вулиці на честь бойовиків. У Путіна готують росіян до анексії Донбасу, - "Медуза"
У російських містах з'являться вулиці, названі на честь бойовиків так званих Донецької та Луганської "народних республік". Ініціатива пов'язана з тим, що у президента РФ Володимира Путіна готують населення до "приєднання" окупованих регіонів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Медуза".
Зокрема, в Курську, Брянську Грозному, Якутську та Омську з'являться вулиці на честь ватажка "ДНР" Олександра Захарченка, ще в декількох містах назвуть вулиці ім'ям командира батальйону "Спарта" Володимира Жоги.
Близькі до адміністрації президента Володимира Путіна джерела відзначають, що регіонам пропонували називати вулиці на честь Захарченка, Жоги і загиблих в Україні російських військових. Але більшість міст вважають за краще обирати перші два варіанти, щоб не загострювати увагу на своїх втратах.
За їх словами, одна з основних цілей - символічно зблизити війну в Україні та Велику вітчизняну. Ще один співрозмовник "Медузи" підкреслює, що таким способом йде підготовка громадської думки до "приєднання" окупованих територій до Російської Федерації.
"На відновлення "республік" будуть виділятися бюджетні гроші, а людям і так важко через інфляцію в країні. Так вони будуть розуміти - витрачаємо не на чужих, на своїх. Через назви вулиць така спільна ідентичність може створюватися, буде долатися розподіл на "ми" і "вони", - додав він.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що можливою датою проведення "референдуму" в Маріуполі про приєднання до Росії може бути 15 травня.
Вашингтон вже висловив стурбованість тим, що Росія може анексувати Донецьку і Луганську області через фіктивний референдум.
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