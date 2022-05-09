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Будут ли выпускать мужчин за границу во время войны: ответ Шмыгаля

Новина українською →
Украина, Понедельник 09 мая 2022 07:05
Будут ли выпускать мужчин за границу во время войны: ответ Шмыгаля Фото: Денис Шмыгаль, премьер Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Украинским мужчинам не планируют разрешать выезд за границу, пока идет война с Россией. Однако решение об отмене запрета на выезд зависит от позиции военных.

Такое заявление сделал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью РБК-Украина.

"Во время военного положения это не планируется. Здесь на самом деле военные принимают решения, но я считаю, что пока идет война, все мужчины должны быть в Украине", - сказал глава правительства.

Сейчас, по данным, которыми владеет правительство, территорию Украины покинули около 5 миллионов человек.

"Официально зафиксированная цифра - это 4,7 миллиона. За последние чуть более две недели 700 тысяч украинцев уже вернулись. И каждый день возвращается больше, чем покидает Украину. Мы это чувствуем по наполненности городов, по возобновлению работы. Если было остановлено 32% бизнеса, то сейчас только 17%", - добавил Шмыгаль.

Отметим, сейчас выехать за границу имеют право только определенные правительством категории украинских мужчин.

Какие категории мужчин сейчас могут выехать из Украины:

  • непригодны к военной службе;
  • с отсрочкой от призыва или уведомлением о специальном воинском учете;
  • самостоятельно воспитывают детей в возрасте до 18 лет;
  • имеют на содержании троих и более детей в возрасте до 18 лет;
  • усыновители, опекуны, приемные родители, родители-воспитатели;
  • имеют на содержании ребенка-сироту или ребенка, лишенного родительской опеки до 18 лет;
  • имеют на содержании ребенка с инвалидностью;
  • имеют на попечении ребенка с различными недостатками здоровья, но не установлена инвалидность;
  • имеют инвалидность I или II группы;
  • обеспечивают постоянный уход за людьми, нуждающимися в нем;
  • имеют близких родственников, погибших или пропавших без вести во время АТО;
  • имеют два ребенка до 18 лет и беременную супруга (срок не менее 35 недель);
  • жена с инвалидностью I или II группы;
  • если инвалидность есть у одного из родителей или родителей жены;
  • работники учреждений, осуществляющих постоянный уход.

Напомним, запрет на выезд из Украины распространяется на мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Запрет ввели после того, как началась полномасштабная война с Россией.

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Денис Шмыгаль Война России против Украины выезд за границу
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