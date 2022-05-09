Будут ли выпускать мужчин за границу во время войны: ответ Шмыгаля

Украинским мужчинам не планируют разрешать выезд за границу, пока идет война с Россией. Однако решение об отмене запрета на выезд зависит от позиции военных.

"Во время военного положения это не планируется. Здесь на самом деле военные принимают решения, но я считаю, что пока идет война, все мужчины должны быть в Украине", - сказал глава правительства.

Сейчас, по данным, которыми владеет правительство, территорию Украины покинули около 5 миллионов человек.

"Официально зафиксированная цифра - это 4,7 миллиона. За последние чуть более две недели 700 тысяч украинцев уже вернулись. И каждый день возвращается больше, чем покидает Украину. Мы это чувствуем по наполненности городов, по возобновлению работы. Если было остановлено 32% бизнеса, то сейчас только 17%", - добавил Шмыгаль.

Отметим, сейчас выехать за границу имеют право только определенные правительством категории украинских мужчин.

Какие категории мужчин сейчас могут выехать из Украины: