Чи виплачуватимуться субсидії під час опалювального сезону: відповідь Шмигаля
Українці не залишаться без субсидій в опалювальному сезоні 2022-2023 років, незважаючи на війну з Росією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.
"Ще одне питання, яке безпосередньо стосується опалювального сезону - це тарифи і субсидії. Як і обіцяли, всі тарифи цієї зими залишаються без змін. Також уряд продовжить виплачувати субсидії українцям, які потребують допомоги з оплатою комунальних платежів", - зазначив він.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні мають намір відремонтувати зруйновані росіянами ТЕЦ у Чернігові, Охтирці та Кременчуці до початку опалювального сезону.
Також повідомлялося, що невикористані пільги за комуналку повернуть на рахунки.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.