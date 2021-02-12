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Будуть торги: сторони Усика і Джойса не змогли домовитися про бій

Автор: Вера Олейник

Команди українця Олександра Усика і британця Джо Джойса не змогли домовитися про фінансові умови організації бою за титул тимчасового чемпіона Всесвітньої боксерської організації (WBO) в суперважкій вазі. Тепер організатор поєдинку визначиться на торгах.

Про це повідомляє klitschko- brothers.com.

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Проте поки дата їхнього проведення невідома. Усик і Джойс повинні будуть побитися протягом 90 днів після підписання контракту на поєдинок.

"Пропозиція Френка Уоррена К2 Promotion не відповідає вимогам ринку, тому ми будемо чекати проведення торгів. У ЗМІ вже з'явилася квітнева дата бою. Вона не відповідає дійсності. Дату бою буде визначати компанія, яка виграє торги", - розповів про ситуацію промоутер українця Олександр Красюк.

Переможець цього бою протягом 180 днів повинен буде битися з найсильнішим в об'єднавчому поєдинку Ентоні Джошуа - Тайсон Ф'юрі. В іншому випадку титул WBO буде оголошений вакантним.

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO і IBF Джошуа повинен побитися з чемпіоном WBC Ф'юрі в цьому році, але дата поєдинку поки невідома.

Нагадаємо, в кінці січня WBO відправила листи промоутерам Усика і Джойса, де повідомила, що у сторін є 15 днів домовитися про фінансові умови організації бою.

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