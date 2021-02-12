Будуть торги: сторони Усика і Джойса не змогли домовитися про бій

Проте поки дата їхнього проведення невідома. Усик і Джойс повинні будуть побитися протягом 90 днів після підписання контракту на поєдинок.

"Пропозиція Френка Уоррена К2 Promotion не відповідає вимогам ринку, тому ми будемо чекати проведення торгів. У ЗМІ вже з'явилася квітнева дата бою. Вона не відповідає дійсності. Дату бою буде визначати компанія, яка виграє торги", - розповів про ситуацію промоутер українця Олександр Красюк.

Переможець цього бою протягом 180 днів повинен буде битися з найсильнішим в об'єднавчому поєдинку Ентоні Джошуа - Тайсон Ф'юрі. В іншому випадку титул WBO буде оголошений вакантним.

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO і IBF Джошуа повинен побитися з чемпіоном WBC Ф'юрі в цьому році, але дата поєдинку поки невідома.