WBO дала Усику і Джойсу два тижні на організацію бою

Олександр Усик (фото Віталій Носач, РБК-Україна)

Переможець має зустрінтись з абсолютним чемпіоном світу

WBO дала промоутерам українця Олександра Усика і британця Джо Джойса 15 днів на укладення договору на бій за звання тимчасового чемпіона організації в суперважкій вазі. Сам поєдинок повинен відбутися протягом 90 днів після підписання контракту.

Про це повідомляє The Athletic з посиланням на інформацію промоутерської компанії Matchroom Boxing.

У разі, якщо сторони не зможуть домовитися, то відбудуться промоутерські торги.

Також наголошується, що промоутери Тайсона Ф'юрі і Ентоні Джошуа отримали постанову про те, що переможець бою повинен протягом 180 днів провести поєдинок з переможцем бою Усик - Джойс. Якщо ця умова не буде виконана, то WBO оголосить свій титул вакантним.

Крім того, зазначено, що бій між Ф'юрі і Джошуа повинен відбутися влітку 2021 роки, і якщо вони вирішать провести поєдинок пізніше, то WBO має право підвищити тимчасового чемпіона організації до повноцінного, і зобов'язати чинного володаря титулу Ентоні Джошуа провести захист до зустрічі з Ф'юрі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що бій між обов'язковим претендентом і другим номером рейтингу за тимчасовий титул WBO у супертяжах запланований на квітень.