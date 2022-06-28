"Будуть суворі наслідки". G7 відповіла Росії на погрози ядерною зброєю

Лідери країн G7 ("Велика сімка") засудили загрозу застосування Росією ядерної, хімічної або біологічної зброї в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на комюніке лідерів "Великої сімки" за підсумками саміту.

"Однак ми засуджуємо провокаційні заяви Росії, що сигналізують про загрозу застосування ядерної зброї. Це підриває довіру до прихильності Росії до Спільної заяви. Будь-яке застосування Росією хімічної, біологічної або ядерної зброї або пов'язаних з нею матеріалів в Україні матиме суворі наслідки", - йдеться в комюніке.

Зокрема, саміт привітав спільну заяву лідерів п'яти ядерних країн про запобігання ядерній війні та недопущення гонки озброєнь від 3 січня 2022 року.

Нагадаємо, раніше президент Росії Володимир Путін пообіцяв передати Білорусі комплекси "Іскандер" і натякнув на здатність цих ракет нести ядерні заряди.

У Пентагоні різко відповіли на ці заяви і назвали їх "безцеремонними і безвідповідальними".

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