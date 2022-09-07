Чи будуть продовжуватися бойові дії в наступному році: оцінка Генштабу

Війна в Україні вже давно вийшла за рамки локального конфлікту середньої інтенсивності. Це стосується не тільки просторових показників, але й кількості сил і зброї, яку використовують Росія та Україна.

У зв'язку з цим тривалість активної фази бойових дій може затягнутися до 2023 році.

"Адже ні в якому уявленні він (конфлікт - ред.) вже не вкладається ані в рамки анонсованого російського "бліцкригу", ані в тривалість активних фаз бойових дій у війнах початку 21-го сторіччя. В будь-якому випадку тривалість війни вже вимірюється місяцями. І існують всі підстави вважати, що цей часовий рахунок перетне календарні межі 2022 року", - йдеться у матеріалі.

Військові зазначають, що Росія не відмовляється від своїх планів. Окупанти хочуть повністю захопити Донецьку область, просунутися на Запоріжжі, а при нагоді повторно наступити на Київ з боку Білорусі.

"Певні оперативні перспективи для ворога проглядаються на Ізюмському і Бахмутському напрямках. Імовірною кінцевою метою таких дій може розглядатися вихід на адміністративний кордон Донецької області. Ще більш привабливою виглядає перспектива просування на Запорізькому напрямку", - наголосили автори.

Залужний та Забродський вважають, що найбільше можливостей ворог матиме, якщо просунеться на правому березі Дніпра на півдні України. Це дозволить планувати наступ на Миколаїв та Одесу, а з іншого боку - на Кривий Ріг.

Проте військові зазначають, що перед Росією з'являються ряд загроз. Серед них вплив санкцій, міжнародна ізоляція, складнощі з мобілізацією, нестача сучасного озброєння.