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Відзначатимуть на держрівні. Кабмін затвердив план заходів на Міжнародний день волонтера

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Україна, Середа 17 листопада 2021 14:14
Відзначатимуть на держрівні. Кабмін затвердив план заходів на Міжнародний день волонтера Фото: Кабмін затвердив план заходів на Міжнародний день волонтера (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іванна Шовкун

У середу, 17 листопада, Кабінет Міністрів України затвердив план заходів на Міжнародний день волонтера. Свято на державному рівні відзначать 5 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання уряду.

Кабмін ухвалив, що 3-5 грудня обласні ради та КМДА, а також Координаційний центр з надання правової допомоги мають забезпечити підготовку проведення заходів для святкування Дня волонтерів. Також має бути підготовлено проведення освітніх, культурних та розважальних заходів (лекції, фотовиставки, онлайн-марафони, дискусія та ін.). Усі вони мають бути спрямовані на популяризацію волонтерської діяльності.

Також до свята мають підготувати випуски -теле, -радіо програм на тему волонтерства. Тематичний ефір триватиме 2-3 години.

Крім того, МОН, заклади освіти та громадські об'єднання до 10 грудня мають розробити тематичні, методичні та інформаційні матеріали про волонтерів, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Також мають бути проведені зустрічі із сім'ями загиблих з метою визначення проблемних питань їх соціального забезпечення та вжиття заходів для їх вирішення.

Нагадаємо, Кабмін затвердив угоду з урядом Італійської Республіки про взаємне визнання та обмін водійських посвідчень.

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Кабінет Міністрів України
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