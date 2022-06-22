Будуть бити до повного звільнення. Буданов розповів, які сили РФ перебувають на Зміїному

"Ця операція (атаки по Зміїному - ред.) триває, наносяться вогневі ураження по об'єктах. Ця операція буде продовжуватися до повного звільнення острову Зміїний", - підкреслив Буданов.

Також він додав, що зараз на острові розміщене вороже угруповання, яке складається з підрозділів ППО, а також підрозділів, на озброєнні яких є реактивні системи залпового вогню.

При цьому розвідка зафіксувала на острові катерну групу та підрозділи спецпризначення РФ.