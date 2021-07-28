Майбутніх чиновників зобов'язали подавати Сертифікати з української мови

Кабінет міністрів України вніс зміни до порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби. Тепер треба подавати копію Державного сертифіката, який підтверджує рівень володіння українською мовою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову Кабміну .

Зокрема, з переліку необхідних для участі в конкурсі документів виключили підтвердження рівня вільного володіння державною мовою. Замість нього тепер потрібно подати копію Державного сертифіката, який підтверджує рівень володіння мовою, визначений профільною Національною комісією.

Таким чином, кандидат без сертифіката не зможе брати участь у конкурсі на державну посаду.