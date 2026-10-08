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Планирует меню и считает бюджет: OpenAI выпустила GPT-6 с интерактивными кнопками

11:14 08.10.2026 Чт
2 мин
aimg Ольга Завада
OpenAI запускает визуальный ChatGPT (фото: Getty Images)

ChatGPT получил масштабное обновление - OpenAI представила новую модель GPT-6 и интерфейс, который превращает ответы ИИ в интерактивные инструменты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OpenAI.

Интерактивный интерфейс Intelligent UI

Главным изменением в чат-боте стал выход за пределы обычного текстового окна.

Модель GPT-6 научилась самостоятельно комбинировать текст, графику и элементы управления в зависимости от запроса пользователя.

Среди новых визуальных и интерактивных возможностей разработчики выделяют:

  • кликабельные кнопки и форматированные списки;
  • динамические карты для построения пошаговых туристических маршрутов;
  • интерактивные схемы для объяснения сложных научных и технических тем;
  • автоматически сгенерированные калькуляторы сбережений и распределения счетов;
  • интерактивные планы и таймлайн для кулинарных рецептов.

Разработчики продемонстрировали работу системы на примере планирования воскресного обеда. ChatGPT создал полноценный виджет, в котором можно изменять количество гостей с помощью кнопок + и -, после чего система мгновенно пересчитывает необходимые ингредиенты в граммах и меняет пошаговое расписание готовки.

При этом пользователи сохранят возможность кастомизации. Если чрезмерная визуализация не требуется, количество интерактивных виджетов можно уменьшить в настройках профиля .

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Ускорение поиска и улучшенные модели

Модель GPT-6 получила возможность формировать ответ непосредственно во время размышлений, не заставляя пользователя ждать завершения всего вычислительного процесса.

По данным внутренних тестов компании

В запросах с использованием вебпоиска более быстрая версия GPT-6 Instant начинает давать ответ на 32-44 процента раньше прошлого поколения.

Точность и релевантность ответов по поиску в Интернете выросли до 56,2 процента в платной версии.

Система лучше анализирует контекст разговора и реже выдает ошибочные отказы в безопасных запросах.

В платном сегменте сервис работает на базе модели GPT-6 Sol, в то время как бесплатные пользователи получат версию GPT-6 Luna.

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Доступность

Обновление чата запускается постепенно. Для подписчиков тарифов Plus, Pro, Business и Enterprise доступ к GPT-6 и Intelligent UI открыт со вчера (7 октября) во вкладке чата.

Пользователи бесплатной версии и тарифа Go получат новые возможности уже 8 октября. Обновление касается только основного чата и не влияет на инструменты Work и Codex.

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