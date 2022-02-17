"Буду вічним президентом": Лукашенко назвав умову, при якій не залишить свій пост
Лідер правлячого білоруського режиму Олександр Лукашенко заявив, що може залишитися "вічним президентом". За його словами, це може статися у разі "атаки Заходу".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на БЕЛТА.
Таку заяву Лукашенко зробив у четвер, 17 лютого, під час відвідування білорусько-російських навчань на полігоні Осиповичский.
Він підкреслив, що не залишить посаду глави держави, якщо навколо Білорусі буде важка обстановка.
"Якщо Захід продовжить атакувати Білорусь, я буду вічним президентом", - заявив Лукашенко.
Як повідомляло РБК-Україна раніше, Олександр Лукашенко пригрозив Україні "військовою відповіддю" у разі загострення конфлікту на Донбасі.
У той же час в інтерв'ю російському пропагандистові Володимиру Соловйову Лукашенко заявив, що вважає себе "божим даром".