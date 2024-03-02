"Будьте вежливы". Украинцам дали советы по общению с родителями ребенка с инвалидностью

Дети с инвалидностью – такие же дети, как и все, так же и их родители. Прежде всего, чтобы проявить уважение, нужно подбирать слова, быть вежливыми.

Министерство в рамках Всеукраинской программы ментального здоровья "Ты как?", инициированной первой леди Еленой Зеленской, подготовило основные правила, которые следует соблюдать при общении с родителями, чей ребенок имеет инвалидность.

Правила общения:

Будьте вежливы и подбирайте правильные слова, которые не будут акцентировать внимание на болезни ребенка.

Излишний интерес к диагнозу может настораживать родителей, поэтому следует объяснить, почему вас это заинтересовало.

Сначала проявите интерес к самочувствию ребенка, а уже после этого – ко всему прочему.

Избегайте стереотипов.

В общении используйте только нравственную терминологию.

Не стоит критиковать родителей или делать замечания ребенку.

Не давайте советов без разрешения и ни в коем случае не устанавливайте самостоятельно диагноз.

Без просьбы родителей не предлагайте "вылечить ребенка" и не давайте контакты специалистов-чудодейственников.

В общении нужно использовать только этическую терминологию - ребенок с синдромом Дауна, незрячий мальчик, ребенок с нарушением слуха, девочка на колесном кресле, ребенок с инвалидностью, ребенок с аутизмом и т.д.

Также нужно помнить, что тот или иной ребенок на площадке может иметь определенные нарушения развития или функционирования, так что не стоит спешить критиковать его поведение и делать замечания родителям.

Раньше мы писали о том, что для ветеранов с инвалидностью построят ЖК под Киевом.

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