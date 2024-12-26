Строительство во время войны. Что происходит на первичном рынке Украины и какие цены на жилье

Что происходит на первичном рынке недвижимости

Эксперты ЛУН заявляют о росте активности на первичном рынке, в частности увеличение количества ЖК в продаже. В Киеве количество отделов продаж новостроек выросло на 1% и сейчас составляет 177 активных проектов. Во Львове, Ужгороде и Ивано-Франковске эти показатели увеличились на 6-8%.

Даже несмотря на непосредственную близость к фронту, в Запорожье работают отделы продаж в 11 ЖК, прирост за этот год составляет 10%. Также увеличилось количество новостроек в Днепре на 2%, здесь возводят жилье в 54 ЖК. А вот в Харькове количество девелоперов снизилось на 9% за год, в Николаеве - на 6%, Одессе - на 7%.

Также уменьшилось количество ЖК в продаже в Луцке, Житомире и Ровно на 7-10%, что может свидетельствовать о том, что в этих городах активно раскупили жилье в новостройках. Зато в Кропивницком появилось 3 ЖК в продаже, что показало 200% прирост за год.

Количество ЖК в продаже в разных городах и их прирост в течение 2024 года (скриншот сайта ЛУН)

Где больше всего сдали новостроек

Больше всего нового жилья сдали в 2024 году в Киеве. За 12 месяцев (1-3 кварталы 2024 + 4 квартал 2023) ввели в эксплуатацию 10,7 тысячи новых квартир (прирост составляет 13%). Второе место в рейтинге заняла Киевская область с показателем почти 8,6 тысячи новых квартир, на третьем - Львов, где сдали 5,4 тысячи квартир.

А вот в процентном выражении наибольший прирост сданного жилья за год произошел в Житомире и Чернигове - 3 29% и 316%, соответственно. Это равно 1000 и 1 160 квартир.

В Кропивницком в этом году не ввели в эксплуатацию ни одной квартиры (но в продаже появилось 3 ЖК), а в Сумах - только 50, что на 80% меньше, чем в 2023-м. На 71% просели показатели в Черкассах, там сдали 440 квартир, а в Харькове - 45%, что равно 1 570 квартирам. Динамика ввода жилья в эксплуатацию за год не изменилась в Запорожье, там ввели в эксплуатацию 400 квартир.

Динамика ввода жилья в эксплуатацию в разных городах (скриншот сайта ЛУН)

Сколько стоят квартиры в новостройках

Лидером по стоимости 1 кв. м недвижимости на первичном рынке остается Львов, в среднем там он стоит 1 300 долларов. Дальше в рейтинге - Киев с показателем 1 260 долларов за "квадрат" и Ужгород с ценой 1 120 долларов.

Дешевле всего сейчас новостройки стоят в Сумах, Харькове и Запорожье - 620 долларов и по 640 долларов.

Эксперты ЛУН вычислили, что самую дешевую квартиру на первичке можно купить в Сумах, ее стоимость составляет 25 900 долларов. При расчетах взяли минимальную площадь жилья, которое предлагают застройщики, и самые низкие цены на рынке в регионе. Немного дороже стоят квартиры в Харькове и Запорожье, 27 600 долларов и 28 200 долларов.

Дороже всего квартира в новостройке обойдется в Киеве - 71 200 долларов, при этом это на 6% дешевле, чем в прошлом году. Во Львове самая дешевая квартира стоит 64 800 долларов, в Черновцах - 54 000, Виннице - 48 000, Ужгороде - 45 000 долларов.

Цены на новостройки в Украине (скриншот сайта ЛУН)

Сколько надо денег, чтобы взять квартиру в ипотеку

С конца 2024 года с помощью государственной ипотечной программы "єОселя" можно приобрести жилье в возрасте до 3 лет. Эксперты считают, что это усилит активность продаж жилья в новостройках. Сейчас в ипотеку можно приобрести квартиры в 195 домах от 89 застройщиков.

С января по ноябрь 2024 года выдали 8 161 кредит по этой программе на сумму 13 973 млрд гривен.

Для того, чтобы приобрести жилье в новостройках по программе "єОселя", украинцам необходимо внести первый платеж от 4 000 до 18 000 долларов, в зависимости от города. Наименьшая сумма в Кропивницком - 4 000 долларов, в Сумах и Запорожье - 5 000, Харькове и Чернигове - 6 000 долларов.

Во Львове и Киеве, чтобы взять квартиру в ипотеку по этой программе, придется заплатить 17 000 и 18 000 долларов первого взноса, в Ужгороде - 11 000, Черновцах, Луцке и Днепре - по 10 000 долларов.

Сумма минимальных взносов для покупки квартиры в ипотеку (скриншот сайта ЛУН)