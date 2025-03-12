Строительство метро на Виноградарь в Киеве. Инженер рассказал, что сделают впервые в Украине

Как строится метро на Виноградарь в Киеве

Исаков рассказал, что работы в рамках строительства метро на Виноградарь в столице ведутся в общей сложности на шести площадках.

"По состоянию на сегодня вообще много работ было сделано. У нас есть уже готовый правый тоннель - от станции метро "Сырец" до станции "Мостицкая". Происходят подготовительные работы на шести площадках - к разному объему работ", - поделился главный инженер.

На одной из площадок, по его словам, выполняются работы по возведению вертикального ствола.

"Мы делаем вертикальный ствол для того, чтобы в будущем (когда будет построен уже левый тоннель - от станции "Сырец" до станции "Мостицкая"), мы могли тоннелепроходческий комплекс потом оттуда вытянуть", - объяснил эксперт.

Также на объекте строится (заливается) монолит тоннеля, где впоследствии будут ходить (курсировать) поезда.

Кроме того, в рамках строительства метрополитена:

осуществляют подготовительные работы для того, чтобы продолжать заливать монолит тоннеля;

ведутся работы по обустройству гидроизоляции;

подготовительные работы и строительство тягово-снижающей подстанции и т.д.

"Здесь очень много всего происходит", - подчеркнул Исаков.

Главный инженер КП "Киевский метрополитен" (скриншот: youtube.com/@KYIV24live)

Он отметил, что одна из шести площадок является особенно интересной.

"Здесь впервые в Украине строится двухуровневый тоннель. Это решение - нестандартное. Но оно интересное и вызвано именно тем, что мы находимся в плотной очень застройке. Где у нас нет много пространства... Именно поэтому здесь такие были проектные решения применены", - пояснил инженер.

По его словам, из-за нехватки пространства строить тоннели "в классическом стиле" возможности нет.

"Пространства здесь нет. Поэтому мы не можем в классическом стиле строить параллельно, в одной плоскости два тоннеля. Они в начале там строятся, как обычно - параллельно друг другу идут. Но потом они сходятся и выходят на два уровня (друг над другом)", - рассказал специалист.

Он отметил, что во время строительства погодные условия не являются решающим фактором, который влияет на скорость процессов.

"Погодные условия не являются решающим фактором, который влияет на скорость строительства. Это - не комфортно, это - грязно. Но основное, что влияет на скорость и в целом, на реализацию тех или иных проектов - это плотная застройка местная", - сообщил инженер.

Он объяснил, что из-за этого "здесь очень много различных коммуникаций".

"Проложены канализации, водоканалы, газ, инженерные различные сети. И все это нужно перекладывать на этапе строительства. Поэтому это на самом деле усложняет работу", - признал Исаков.

Он добавил, что именно перекладка инженерных сетей и даже высоковольтных линий замедляет процесс строительства в целом.

"Кроме того, для этого участка очень характерна большая водонасыщенность грунтов, что тоже усложняет строительство... Но все строится с использованием современных решений и технологий, чтобы результат был качественным", - рассказал эксперт.

В заключение Исаков сообщил, что работы на всех площадках продолжаются круглосуточно, ведь есть четкие сроки строительства - конечный срок строительства метро, согласно договору, это 1 квартал 2027 года.

"Мы понимаем, как этот проект важно сдать вовремя... Мы стараемся как можно больше шумных работ выполнять все же днем. Чтобы в ночное время людям не причинять неудобств", - подытожил главный инженер.