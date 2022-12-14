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"Будивельник" проиграл в Хайфе на старте второго группового этапа Кубка Европы ФИБА

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Хайфа, Среда 14 декабря 2022 21:52
"Будивельник" проиграл в Хайфе на старте второго группового этапа Кубка Европы ФИБА Фото: "Будивельник" потерпел фиаско на Святой земле (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорцив

Выездным поражением киевского "Будивельника" завершился матч 1-го тура второго группового раунда Кубка Европы ФИБА против "Хапоэля" из Хайфы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Кубок Европы ФИБА, группа J, 1-й тур

"Хапоэль" Хайфа – "Будивельник" – 81:71 (21:23, 17:12, 25:8, 18:28)

В дебюте соперники сменяли друг друга в роли лидера. Первыми попытку уйти в отрыв организовали хозяева. На пике "Хапоэль" опережал киевлян на 7 пунктов, но потерял преимущество до конца первой четверти. Более того, "гладиаторы" опередили израильтян на два очка.

Вторая 10-минутка сначала не предвещала проблем "Будивельнику". Украинский гранд с боями сделал преимущество более уверенным. Правда, к середине четверти "Хапоэль" отыгрался. Равный счет за несколько десятков секунд до большого перерыва не устоял после точного трехочкового хозяев.

А вот в третьей четверти "Хапоэль" просто смял "гладиаторов". Из шести пунктов преимущества на старте израильтяне увеличили гандикап до двух десятков. Немного пришел в себя "Будивельник" в финальной четверти. Но даже кое-какой спурт столичной команды только позволил достойно проиграть.

В параллельном матче квартета финский "Карху Баскет" разгромил словацкий "Левице" (105:71) на собственной арене. Именно представитель Суоми станет вторым соперником киевлян. Матч запланирован на 20 декабря.

К слову, слобожанский "Прометей" в Риге обыграл "Клуж" в рамках Еврокубка.

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