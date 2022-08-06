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"Будівельник" повернув американського центрового

Фото: Алек Браун у поєдинку проти "Тернополя" (budivelnyk.ua)
Автор: Антон Федорців

Досвідчений бігмен Алек Браун продовжить виступи за столичний "Будівельник" у прийдешньому сезоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

30-річний американець став черговим перепідписанням "гладіаторів". Після повномасштабної агресії РФ останні півроку він провів у чемпіонаті Туреччини за "Яловаспор".

У попередньому розіграші Суперліги Браун зіграв 30 матчів, у яких набирав у середньому 10,6 очок, робив 5,3 підбирань і 1,7 блока. Точність дальніх кидків бігмена – 39,1% при 3,7 спробах за поєдинок. За блокшотами американський центровий став найкращим у чемпіонаті України.

Браун був обраний під 50-м номером на драфті НБА-2014 "Фініксом". Проте, пробитися в найсильніший дивізіон планети не зумів. У Європі опинився перед сезоном 2015/16. Найбільше грав в Іспанії – "Обрадойро", "Бреоган", "Естудіантес".

Напередодні "Будівельник" отримав місце в Північноєвропейській баскетбольній лізі на сезон 2022/23. Наразі до NEBL заявилися 4 польські клуби, естонський "ТалТех" і чеський "Брно".

До слова, тренерський штаб оприлюднив ростер збірної України на період підготовки до відбору перед ЧС-2023.

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