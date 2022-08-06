"Будівельник" повернув американського центрового

30-річний американець став черговим перепідписанням "гладіаторів". Після повномасштабної агресії РФ останні півроку він провів у чемпіонаті Туреччини за "Яловаспор".

У попередньому розіграші Суперліги Браун зіграв 30 матчів, у яких набирав у середньому 10,6 очок, робив 5,3 підбирань і 1,7 блока. Точність дальніх кидків бігмена – 39,1% при 3,7 спробах за поєдинок. За блокшотами американський центровий став найкращим у чемпіонаті України.

Браун був обраний під 50-м номером на драфті НБА-2014 "Фініксом". Проте, пробитися в найсильніший дивізіон планети не зумів. У Європі опинився перед сезоном 2015/16. Найбільше грав в Іспанії – "Обрадойро", "Бреоган", "Естудіантес".

Напередодні "Будівельник" отримав місце в Північноєвропейській баскетбольній лізі на сезон 2022/23. Наразі до NEBL заявилися 4 польські клуби, естонський "ТалТех" і чеський "Брно".