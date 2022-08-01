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"Будівельник" підсилився двома зірковими новачками

Фото: В'ячеслав Бобров у складі збірної України (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорців

Перед стартом сезону 2022/23 продовжив підсилюватися столичний "Будівельник". Лави київської команди поповнили В'ячеслав Бобров і Аурімас Маяускас.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

"Гладіатори" повернули на батьківщину екс-лідера "Дніпра" Боброва. Український форвард останні півроку провів за французький "Нантер".

До цього він відіграв 1,5 сезони в складі дніпровців. У кампанії 2021/22 у середньому Бобров набирав 9,4 очок і робив 5,7 підбирань за 18,5 хвилин на паркеті. Вихованець "Азовмаша" раніше захищав кольори "Києва", "Хіміка" та низки європейських команд.

Ще одним новачком "Будівельника" став литовець Маяускас. Бігмен минулий сезон провів у Британії та Латвії, де виступав за "Лондон Лайонс" і "Вентспілс" відповідно.

У сезоні 2020/21 балтієць допоміг "Запоріжжю" на чолі з Валерієм Плехановим сенсаційно здобути "срібло" чемпіонату України. Тоді його показники були на рівні 13,6 очок і 5,7 підбирань за матч Суперліги.

Минулого тижня боси столичного гранда призначили Плеханова головним тренером команди. У сезоні 2021/22 він працював із "Харківськими Соколами". Фахівець уже запросив американця Гудвіна та українця Близнюка.

До слова, французька федерація заборонила баскетболістам виступати в чемпіонатах РФ і Білорусі.

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