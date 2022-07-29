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"Будівельник" визначився з новим головним тренером

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Київ, П'ятниця 29 липня 2022 23:26
"Будівельник" визначився з новим головним тренером Фото: Валерій Плеханов на чолі "Харківських Соколів" (fbu.ua)
Автор: Антон Федорців

Керівництво київського "Будівельника" вирішило призначити Валерія Плеханова новим керманичем команди перед сезоном 2022/23.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис "гладіаторів" у Facebook.

Український фахівець пішов на підвищення. У сезоні 2021/22 новий головний тренер столичного гранда працював із "Харківськими Соколами".

Нині Плеханов входить до тренерського штабу Айнарса Багатскіса в збірній України та очолює команду U-18 "синьо-жовтих", що 30 липня розпочне боротьбу на юнацькому Євробаскеті. Тренер уже долучився до комплектації "Будівельника" на прийдешній сезон.

Плеханов був одним зі співзасновників "Донецька" та працював у структурі "тигрів" у 2008-2014 рр. Пізніше він тренував "ДніпроАЗОТ", "Кривбас" і "Запоріжжя". Із двома останніми клубами здобув "бронзу" та "срібло" Суперліги відповідно.

Напередодні "Будівельник" дізнався місце проведення кваліфікації Ліги чемпіонів. Із шведським "Норчеппінгом" та іншими суперниками в разі перемоги кияни зіграють у Лісабоні.

До слова, тренерський штаб оприлюднив ростер збірної України на період підготовки до відбору перед ЧС-2023.

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