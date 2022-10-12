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"Будивельник" на старте Кубка Европы ФИБА обыграл "Бриндизи"

Фото: "Гладиаторы" взяли победный старт в евротурнире (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорцив

Непростой победой киевского "Будивельника" над итальянским "Бриндизи" завершился стартовый тур группового этапа Кубка Европы ФИБА 2022/23.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Кубок Европы ФИБА, группа F, 1-й тур

"Бриндизи" – "Будивельник" – 70:74 (13:21, 17:22, 21:14, 19:17)

Отечественный гранд принялся за дело со стартовых минут и быстро обеспечил себе комфортное лидерство. Хозяева паркета пытались огрызаться, но ничего противопоставить "гладиаторам" в первой четверти не смогли. "Будивельник" уверенно увел с +8.

Вторая 10-минутка пронеслась по схожему сценарию. Киевляне тихой сапой набирали очки, в том числе и точными бросками с дистанции, а у собственного щита особо разгуляться "Бриндизи" не давали. Как следствие, перед большим перерывом преимущество "Будивельника" выросло до 13-ти очков.

А вот третья четверть стала холодным душем для болельщиков и баскетболистов столичной команды. На протяжении всего игрового отрезка они не успевали за перемещениями и комбинациями итальянцев, а те еще и улучшили процент точности. Неудивительно, что в таких обстоятельствах киевляне растеряли половину созданного гандикапа.

Выровнять положение "Будивельник" сумел в финальной четверти. Здесь оба коллектива дошли до очковых качелей, но такой сценарий пошел на пользу "гладиаторам". Киевский клуб ни разу не подпустил "Бриндизи" на расстояние, ближе 4 очков, и именно с таким преимуществом и закончил матч.

В параллельном поединке квартета эстонский "Калев" обыграл нидерландский "Гронинген" (75:65). В Риме 19 октября победители стартового тура встретятся друг с другом.

К слову, слобожанский "Прометей" победой над "Лиеткабелисом" начал выступления в Еврокубке.

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