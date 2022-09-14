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"Будівельник" презентував нові комплекти форми на прийдешній сезон

Фото: "Будівельник" підготував незвичні варіанти форми на новий сезон (budivelnyk.ua)
Автор: Антон Федорців

Перед початком сезону 2022/23 столичний "Будівельник" презентував два оновлених ігрових комплекти екіпірування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис у Facebook клубу.

"Гладіатори" отримали два варіанти форми на новий сезон. Обидва комплекти вітчизняного гранда виконані в еллінському стилі.

Перша форма – блакитна з білим обрамленням. Праворуч на грудях розмістили клубний герб і логотип технічного спонсора. У центрі майки – напис Budivelnyk та ігровий номер баскетболіста.

Усі основні елементи другої форми розміщені в тих же місцях. Саме екіпірування отримало пудровий колір із синім обрамленням. У презентації форми взяли участь зірки збірної України В'ячеслав Бобров і Богдан Близнюк, які щойно повернулися з Євробаскету-2022.

Напередодні ФБУ визначила формат баскетбольної Суперліги в сезоні 2022/23. Команди зіграють 4 кола регулярного чемпіонату без плей-офф. Наразі до участі в турнірі зголосилися 8 команд.

Фото: Нова форма "Будівельника" (facebook.com/BCBudivelnyk)

До слова, баскетбольна збірна України програла Польщі в 1/8 фіналу чемпіонату Європи.

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Баскетбол