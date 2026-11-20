Утром 20 ноября российский беспилотник попал в дом-музей второго президента Украины Леонида Кучмы в селе Чайкино Черниговской области. После удара на месте вспыхнул пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Новгород-Северской РВА Александра Селиверстова.
По его словам, попадание было зафиксировано около 09:50. Предварительно речь идет об ударе FPV-дрона.
По состоянию на момент уведомления информации о пострадавших не поступало. Обстоятельства и последствия атаки уточняются.
Леонид Кучма родился в селе Чайкино Новгород-Северской общины Черниговской области. Именно там на месте родительского деревянного дома в 2000-2003 годах построили дом, который впоследствии стал музеем второго президента Украины.
По данным местного издания, здание располагает современной архитектурой и площадью около 600 квадратных метров. В селе также есть улица, названная в честь Кучмы, ведущей в его дом.
Ранее РБК-Украина сообщало, что в ночь на 20 ноября Россия совершила одну из самых масштабных воздушных атак на Украину. По данным Воздушных сил, враг применил около 400 ударных дронов и до 100 ракет разных типов, в том числе баллистических. Украинская ПВО сбила или подавила 462 воздушных целей, однако попадание зафиксировали на 23 локациях, еще на 10 упали обломки сбитых целей.
Подробнее о последствиях массированной атаки в разных городах Украины - в материале РБК-Украина.