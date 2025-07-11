Дом детства Папы Льва XIV продали по рекордной цене: что с ним будет дальше

Дом в Чикаго, в котором Папа Лев XIV провел детство, продали по цене, которая на 70% выше первоначальной.

Как сообщил агент продавца Стив Буздик, знаковый домик в городке Долтон, находящийся примерно в 32 километрах к югу от Чикаго, приобрели за 375 тысяч долларов. При этом средняя цена дома в Долтоне, по данным Redfin, составляет 177 тысяч долларов.

Теперь власти Долтона планируют вместе с Чикагской архиепархией превратить этот дом в исторический памятник, что принесет пользу всей общине.

Отметим, что история продажи была непростой. Сначала дом выставили на продажу за 219 тысяч долларов после того, как его выкупил и отремонтировал местный инвестор. Но когда в мае кардинала Роберта Фрэнсиса Превоста избрали первым в истории американским Папой, дом сняли с продажи и объявили люксовый аукцион с начальной ставкой в 250 тысяч.

Между тем в селе Долтон решили, что дом должен принадлежать общине. Они даже прислали письмо, где сообщили, что могут отобрать его через право принудительного выкупа (эминент-домейн). Правда, в итоге до этого не дошло - стороны договорились об обычной покупке.

"Я рад за село, - заявил Стив Буздик. - Считаю, что это лучший покупатель для этой недвижимости, и для них это настоящая победа".