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В домах украинцев растет количество пожаров: спасатели дали важный совет

Фото: спасатели дали важный совет украинцам на фоне роста количества пожаров в домах (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

С начала года в домах украинцев произошло уже несколько тысяч пожаров. Спасатели рекомендуют всем гражданам приобрести огнетушитель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

По информации ГСЧС, с начала 2023 года в жилых помещениях было зафиксировано 4683 пожара. Их причиной являются неправильное использование газовых горелок, печного отопления, генераторов и свечек.

"Чтобы обезопасить свою жизнь и имущество, позаботьтесь о наличии огнетушителя дома. Выбирайте, учитывая площадь помещения и строительных материалов в вашем доме. Желательно посоветоваться со специалистами перед покупкой", - отмечают спасатели.

В ГСЧС также дали ряд советов на случай покупки огнетушителя:

  • Для дома следует рассматривать огнетушители, вес которых составляет меньше 5 килограмм.
  • Хранить необходимо в недоступных для детей местах и как можно дальше от прямых солнечных лучей и источников нагревания.
  • Инструкцию по эксплуатации надо выучить заранее, чтобы не растеряться в экстренной ситуации.
  • За сроком годности огнетушителя необходимо следить и обновлять его своевременно.

Напомним, ранее стало известно, что в Киеве 2 марта произошел пожар. В сети писали о масштабном возгорании на проспекте Степана Бандеры.

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