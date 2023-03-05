В домах украинцев растет количество пожаров: спасатели дали важный совет

С начала года в домах украинцев произошло уже несколько тысяч пожаров. Спасатели рекомендуют всем гражданам приобрести огнетушитель.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Telegram.
По информации ГСЧС, с начала 2023 года в жилых помещениях было зафиксировано 4683 пожара. Их причиной являются неправильное использование газовых горелок, печного отопления, генераторов и свечек.
"Чтобы обезопасить свою жизнь и имущество, позаботьтесь о наличии огнетушителя дома. Выбирайте, учитывая площадь помещения и строительных материалов в вашем доме. Желательно посоветоваться со специалистами перед покупкой", - отмечают спасатели.
В ГСЧС также дали ряд советов на случай покупки огнетушителя:
Напомним, ранее стало известно, что в Киеве 2 марта произошел пожар. В сети писали о масштабном возгорании на проспекте Степана Бандеры.
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