Будилов после решения суда: ограничивать свободу не стали, обвинения - абсурдные

Фото: руководитель Департамента территориального контроля Киева Михаил Будилов (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Суд отклонил ходатайство прокуратуры о домашнем аресте для главы Департамента территориального контроля города Киева Михаила Будилова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

По его словам, Киевская городская прокуратура обвинила его в отсутствии инициативы по остановке работы Колеса обозрения на Подоле.

"И одновременно в декабре меня обвиняют в служебной халатности из-за "отсутствия инициативы". Театр абсурда. Прокурор требовал домашний арест, но следственный судья отклонил это ходатайство", - написал Будилов.

Директор департамента напомнил, что Колесо обозрения на Подоле было установлено еще в 2017 году на основании распоряжения КГГА - за 6 лет до его назначения на должность.

"В 2024-2025 годах инспекторы Департамента территориального контроля неоднократно вносили предписания владельцу с требованием осуществить демонтаж собственными силами. Для такого демонтажа необходимы: кран грузоподъемностью 100 тонн, допуск работников к высотным работам. Таких технических возможностей у Департамента нет, о чем письменно было сообщено прокуратуру в 2024 году. В июне 2025 года прокуратура Киева обратилась в Хозяйственный суд города Киева с иском к владельцу. Киевский городской совет привлечен как третья сторона", - пояснил Будилов.

Он уверен, что в итоге он будет полностью оправдан. "Мы обязательно докажем свою правоту", - подчеркнул он.

 

Ранее сообщалось, что с 2019 года против представителей городской власти было начато более 1500 уголовных производств, однако за это время вынесено только 4 судебных приговора, которые вступили в законную силу. Большинство других дел разваливаются в суде.

Напомним, до этого мэр Киева Виталий Кличко заявлял об усилении давления на представителей местного самоуправления столицы с привлечением всех правоохранительных органов.

