RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Чи буде "зелений коридор" з Куп'янска: з'явилось пояснення

Фото: окупанти брешуть про евакуацію з Куп'янська в Україну 27 травня
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти поширюють інформацію про можливість евакуації з Куп’янська у п’ятницю, 27 травня. Насправді це не відповідає дійсності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Борівської селищної ради.

"Останніми днями у соцмережах розповсюджується інформація про те, що, нібито, 27 травня буде організований гуманітарний коридор для виїзду людей з Куп’янська на території, підконтрольні українській владі. Натомість українські посадовці цю інформацію спростовують і повідомляють, що жодні коридори у даному напрямку не були узгоджені", - йдеться в повідомленні.

У сільраді додають, що оголошення окупантів про можливість виїзду може є черговою провокацією проти мирного населення.

"Будь ласка, якщо у вас буде зв’язок з рідними та знайомими на окупованих територіях, перекажіть, щоб були обережними і не наражали себе на небезпеку", - просять у сільраді.

Як повідомлялось, ворожі війська не відмовилися від намірів перемогти Збройні сили України на Слобожанському напрямку та намагаються відновити залізничне сполучення в околицях окупованого Куп'янська.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Купянск