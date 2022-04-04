Коли буде висновок про відповідність України критеріям вступу до ЄС: відповідь Стефанішиної

Українська сторона розраховує, що Єврокомісія вже до кінця квітня надасть висновок про відповідність України критеріям для вступу до Євросоюзу. Після цього країна зможе отримати статус кандидата.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг віце-прем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної.

"До кінця квітня ми очікуємо, що Європейська комісія вже надасть позицію лідерам ЄС про те, що Україна відповідає Копенгагенським критеріям членства", - зазначила вона.

Нагадаємо, раніше Стефанішина заявила, що на цьому тижні Україна отримає опитувальник від Єврокомісії, який є одним з етапів на шляху до отримання статусу країни-кандидата.

Європейський союз почав розгляд української заявки на членство ще в березні. Офіційний Київ подав її після широкомасштабного вторгнення Росії.

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