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Чи буде вторгнення Росії в Україну найближчим часом: відповідь Резнікова

Автор: Анастасія Рокитна

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що підстав вважати, що завтра буде вторгненя Росії не існує з точки зору військових. Втім, така загроза є.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг міністра в Раді.

За його словами, станом на сьогодні ударного угрупування, яке спроможне було б здійснити вторгненя в Україну, російські збройні сили не створили.

"Підстав вважати, що завтра буде вторгненя не існує з точки зору військових. Це не означає, що вони не захочуть, не будуть розвиватися, загроза є", - заявив він.

Що кажуть у РНБО

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов після засідання РНБО назвав фізично неможливим вторгнення Росії до України. За його словами, на сьогоднішній день немає жодних підстав для повномасштабного російського наступу.

Що говорить Зеленський

Президент України Володимир Зеленський за підсумками засідання Ради національної безпеки та оборони заявив, що все під контролем і немає причин для паніки.

Нагадаємо, в РНБО назвали точну кількість російських військ на кордоні з Україною.

Раніше прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон допустив, що вторгнення Росії в Україну може стати для президента РФ Володимира Путіна "новою Чечнею".

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Російська ФедераціяУкраїнаОлексій Резніков