ru ua
Вт, 04 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Що буде з цінами в Україні: прогнози на 2022 рік

Новость на русском →
Україна, Вівторок 04 січня 2022 12:40
Що буде з цінами в Україні: прогнози на 2022 рік Фото: інфляція в 2022 році сповільниться в 1,5 рази (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Зростання споживчих цін у 2021 році різко прискорилося як в Україні, так і в усьому світі. У 2022 році очікується уповільнення інфляції.

Про те, як можуть змінитися ціни в 2022 році, в матеріалі РБК-Україна.

Відновлення світової економіки після коронакризи призвело до зростання цін по всьому світу. Рекордна інфляція в листопаді 2021 року спостерігалася як в єврозоні (4,9%), так і в США (6,2%). У Єврозоні основним інфляційним фактором стало зростання цін на енергоносії. Однак центробанки вважають сплеск цін тимчасовим, і очікують зниження цін вже у 2022 році. Крім того, ФРС США заявила про посилення монетарної політики для боротьби з інфляцією.

Національний банк України констатував пік інфляції у вересні-жовтні 2021 року, коли вона досягла 11% в річному вимірі. За підсумками року інфляція складе близько 10%.

НБУ прогнозує, що у 2022 році інфляція повернеться до мети центробанку (5,0%). З метою боротьби з інфляцією НБУ підвищив облікову ставку у грудні до 9,0% річних.

Згідно з очікуваннями НБУ, продовольча інфляція буде сповільнюватися як завдяки високим врожаям, так і корекції світових цін у 2022 році. Навесні також очікується зниження цін на газ в Європі після завершення опалювального сезону. Фундаментальний тиск також поступово послабиться з урахуванням очікуваного уповільнення темпів зростання зарплат у 2022 році і подальшого ефекту від прийнятих НБУ банком заходів щодо посилення монетарної політики.

Кабінет міністрів прогнозує, що зростання споживчих цін (грудень до грудня) складе 6,2%. Це офіційний прогноз, закладений до державного бюджету на 2022 рік.

Експерти схиляються до високої ймовірності перевищення інфляцією цільового рівня Національного банку (5,0%) на тлі поступового відновлення економічної активності. Так, консенсусна оцінка інфляції у розрахунку грудень до грудня на 2022 рік становить 6,6%.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ціни на продукти
NEWS
США можуть ввести нові санкції проти "Північного потоку-2", - Politico
США можуть ввести нові санкції проти "Північного потоку-2", - Politico
DAILY
Наталія Науменко: Неконтрольована міграція з України – це ризик втрати безвізу
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Наталія Науменко: Неконтрольована міграція з України – це ризик втрати безвізу