Що буде з цінами в Україні: прогнози на 2022 рік

Зростання споживчих цін у 2021 році різко прискорилося як в Україні, так і в усьому світі. У 2022 році очікується уповільнення інфляції.

Про те, як можуть змінитися ціни в 2022 році, в матеріалі РБК-Україна.

Відновлення світової економіки після коронакризи призвело до зростання цін по всьому світу. Рекордна інфляція в листопаді 2021 року спостерігалася як в єврозоні (4,9%), так і в США (6,2%). У Єврозоні основним інфляційним фактором стало зростання цін на енергоносії. Однак центробанки вважають сплеск цін тимчасовим, і очікують зниження цін вже у 2022 році. Крім того, ФРС США заявила про посилення монетарної політики для боротьби з інфляцією.

Національний банк України констатував пік інфляції у вересні-жовтні 2021 року, коли вона досягла 11% в річному вимірі. За підсумками року інфляція складе близько 10%.

НБУ прогнозує, що у 2022 році інфляція повернеться до мети центробанку (5,0%). З метою боротьби з інфляцією НБУ підвищив облікову ставку у грудні до 9,0% річних.

Згідно з очікуваннями НБУ, продовольча інфляція буде сповільнюватися як завдяки високим врожаям, так і корекції світових цін у 2022 році. Навесні також очікується зниження цін на газ в Європі після завершення опалювального сезону. Фундаментальний тиск також поступово послабиться з урахуванням очікуваного уповільнення темпів зростання зарплат у 2022 році і подальшого ефекту від прийнятих НБУ банком заходів щодо посилення монетарної політики.

Кабінет міністрів прогнозує, що зростання споживчих цін (грудень до грудня) складе 6,2%. Це офіційний прогноз, закладений до державного бюджету на 2022 рік.

Експерти схиляються до високої ймовірності перевищення інфляцією цільового рівня Національного банку (5,0%) на тлі поступового відновлення економічної активності. Так, консенсусна оцінка інфляції у розрахунку грудень до грудня на 2022 рік становить 6,6%.