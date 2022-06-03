ru ua
Пт, 03 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Що буде з цінами в Україні: прогноз НБУ

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 03 червня 2022 07:30
Що буде з цінами в Україні: прогноз НБУ Фото: ціни в Україні зростатимуть прискореними темпами (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У квітні 2022 року зростання споживчих цін прискорилося до 16,4% у річному вимірі. За попередніми оцінками Національного банку, у травні інфляція продовжила прискорення у річному вимірі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Причини інфляції

Як зазначили в НБУ, порушені війною виробництва та логістика підживлюють інфляційні процеси. Високі світові ціни на енергоносії також залишаються вагомим проінфляційним чинником і тиснуть на споживчу інфляцію як прямо, так і опосередковано - через зростання виробничих витрат підприємств.

Рекордних рівнів сягають показники інфляції у світі, зокрема в країнах єврозони та у США - понад 8% у річному вимірі. Це також підживлює зростання цін на внутрішньому ринку.

За даними НБУ, певне відновлення економічної активності, поступове налагодження логістики, нарощування пропозиції як внутрішніми виробниками, так і імпортерами гальмували прискорення інфляції. Порівняно низький попит і надлишок сільськогосподарської сировини також стримували зростання цін.

Вагомий вплив мали й заходи НБУ, зокрема фіксація обмінного курсу гривні та обмеження його коливань на міжбанківському ринку, що насамперед відображалося на цінах товарів і послуг критичного імпорту.

Також адміністративне обмеження цін урядом гальмувало інфляційні процеси. Визволення північних регіонів України (Київська, Чернігівська, Сумська області) та стримування українською армією просування ворога в південних і східних регіонах обмежували погіршення інфляційних очікувань.

Що буде з цінами надалі

Попри поступове відновлення економіки тенденція прискорення інфляції зберігатиметься в найближчі місяці. Це, зі свого боку, загрожуватиме подальшим погіршенням інфляційних очікувань і перетіканням гривневих заощаджень в іноземну валюту.

"Водночас повернення НБУ до активної процентної політики дасть змогу запобігти цим негативним тенденціям", - зазначили НБУ.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) прийняв рішення підвищити облікову ставку з 10% до 25% з 3 червня 2022 року.

За оцінками Національного банку, інфляційний тиск зберігатиметься через наслідки повномасштабної війни. За підсумками 2022 року інфляція може перевищити позначку 20%, але залишатиметься контрольованою.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк України Ціни на продукти Інфляція в Україні
NEWS
Меркель після трьох місяців мовчання висловила солідарність з Україною
Меркель після трьох місяців мовчання висловила солідарність з Україною
DAILY
"Сувеніри" з війни. Як працюють сапери в місцях боїв і що знаходять після росіян
Владислав Красінськийзаступник головного редактора "Сувеніри" з війни. Як працюють сапери в місцях боїв і що знаходять після росіян