Що буде з цінами в Україні: прогноз НБУ

У квітні 2022 року зростання споживчих цін прискорилося до 16,4% у річному вимірі. За попередніми оцінками Національного банку, у травні інфляція продовжила прискорення у річному вимірі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ .

Причини інфляції

Як зазначили в НБУ, порушені війною виробництва та логістика підживлюють інфляційні процеси. Високі світові ціни на енергоносії також залишаються вагомим проінфляційним чинником і тиснуть на споживчу інфляцію як прямо, так і опосередковано - через зростання виробничих витрат підприємств.

Рекордних рівнів сягають показники інфляції у світі, зокрема в країнах єврозони та у США - понад 8% у річному вимірі. Це також підживлює зростання цін на внутрішньому ринку.

За даними НБУ, певне відновлення економічної активності, поступове налагодження логістики, нарощування пропозиції як внутрішніми виробниками, так і імпортерами гальмували прискорення інфляції. Порівняно низький попит і надлишок сільськогосподарської сировини також стримували зростання цін.

Вагомий вплив мали й заходи НБУ, зокрема фіксація обмінного курсу гривні та обмеження його коливань на міжбанківському ринку, що насамперед відображалося на цінах товарів і послуг критичного імпорту.

Також адміністративне обмеження цін урядом гальмувало інфляційні процеси. Визволення північних регіонів України (Київська, Чернігівська, Сумська області) та стримування українською армією просування ворога в південних і східних регіонах обмежували погіршення інфляційних очікувань.

Що буде з цінами надалі

Попри поступове відновлення економіки тенденція прискорення інфляції зберігатиметься в найближчі місяці. Це, зі свого боку, загрожуватиме подальшим погіршенням інфляційних очікувань і перетіканням гривневих заощаджень в іноземну валюту.

"Водночас повернення НБУ до активної процентної політики дасть змогу запобігти цим негативним тенденціям", - зазначили НБУ.